Лукашенко рассказал, что белорусы противопоставят «лицемерию Запада»

Лицемерию Запада белорусы противопоставят мудрость и рассудительность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия памятника первому Партиаршему экзарху всея Белоруссии Митрополиту Филарету. Его слова привело РИА «Новости».

«В Год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость и „памяркоўнасць“ (умеренность, рассудительность — прим. ред.)», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «библейская битва добра и зла» не окончена и идет по всей планете «при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях».

«Чем подобное противостояние заканчивается, хорошо видно на нашей родной и братской Украине», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «самое темное время — перед рассветом» и пояснил, что в такой период становится очевидно, кто враг, а кто друг. Также Лукашенко призвал граждан ценить друг друга, беречь мир и страну.

Митрополит Филарет был госпитализирован в декабре 2020 года, 12 января 2021 года он скончался в больнице на 86-м году жизни.

В 2006 году Филарету присвоили звание Героя Белоруссии за вклад в духовное развитие страны и помощь в возведении монастырей и храмов.