Лукашенко рассказал о множестве безымянных могил мигрантов на границе с Польшей

Множество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе. Погибших хоронят неравнодушные поляки, а власти информацию об умерших скрывают.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ситуации с беженцами на границе в интервью РИА «Новости».

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти», — сказал он, напомнив о введенном чрезвычайном положении и отсутствии прохода в Польшу.

Журналисты и международные наблюдатели, подчеркнул Лукашенко, работают только с белорусской стороны границы. А трупы умерших в польских лесах, по его словам, так там и валяются.

«Неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», — заметил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что доставку ближневосточных мигрантов к белорусской границе организовывали в том числе россияне. Транзит беженцев он назвал четко организованным.

На границе Белоруссии и Польши в ноябре обосновались более двух тысяч мигрантов, в основном это курды.