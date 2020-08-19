Лукашенко распорядился усилить охрану границ

Лукашенко объяснил свое поручение необходимостью не допустить в республику боевиков, боеприпасы и оружие из других стран, а также средства для финансирования беспорядков.

Также глава государства потребовал, чтобы оборонное ведомство уделило особое внимание передвижению войск Североатлантического Альянса на территории Литвы и Польши.

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — цитирует политика «Свободная пресса».