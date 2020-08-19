Лукашенко распорядился усилить охрану границ
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану границ. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
Лукашенко объяснил свое поручение необходимостью не допустить в республику боевиков, боеприпасы и оружие из других стран, а также средства для финансирования беспорядков.
Также глава государства потребовал, чтобы оборонное ведомство уделило особое внимание передвижению войск Североатлантического Альянса на территории Литвы и Польши.
«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — цитирует политика «Свободная пресса».