Лукашенко запретил повышать цены на все в Белоруссии | 360°

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Лукашенко запретил повышать цены на все в Белоруссии

БелТА: Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии с 6 октября

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В Белоруссии с 6 октября запретили поднимать цены. Распоряжение отдал президент страны Александр Лукашенко. Его слова процитировали в Telegram-канале местного агентства БелТА.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен», — заявил он.

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Лукашенко отметил, что его распоряжение действует именно со среды, 6 октября. Такое решение он вынес, чтобы злоумышленники не успели за оставшееся время взвинтить стоимость.

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Также президент Белоруссии предостерег бухгалтеров. Он заявил, что изменять расчеты задним числом также нельзя.

Помимо этого, Лукашенко не разрешил закрывать объекты и покидать рынок на фоне его распоряжения.

По мнению президента Белоруссии, нынешние цены достигли максимума. Он не увидел необходимости в их дальнейшем повышении.

Однако Лукашенко отметил, что все же из этого утверждения есть исключения. Контроль за ними он поручил министру и губернаторам.

Также глава страны напомнил о недавнем всплеске цен, после которого стоимость товаров повторно увеличилась.

Белоруссия

Александр Лукашенко

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