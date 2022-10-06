Лукашенко запретил повышать цены на все в Белоруссии | 360°

Мир 06 октября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко запретил повышать цены на все в Белоруссии БелТА: Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии с 6 октября freepik

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В Белоруссии с 6 октября запретили поднимать цены. Распоряжение отдал президент страны Александр Лукашенко. Его слова процитировали в Telegram-канале местного агентства БелТА.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен», — заявил он.

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Лукашенко отметил, что его распоряжение действует именно со среды, 6 октября. Такое решение он вынес, чтобы злоумышленники не успели за оставшееся время взвинтить стоимость.

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Также президент Белоруссии предостерег бухгалтеров. Он заявил, что изменять расчеты задним числом также нельзя.

Помимо этого, Лукашенко не разрешил закрывать объекты и покидать рынок на фоне его распоряжения.

По мнению президента Белоруссии, нынешние цены достигли максимума. Он не увидел необходимости в их дальнейшем повышении.

Однако Лукашенко отметил, что все же из этого утверждения есть исключения. Контроль за ними он поручил министру и губернаторам.

Также глава страны напомнил о недавнем всплеске цен, после которого стоимость товаров повторно увеличилась.

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