Мир 27 июня 2023, 11:04 Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность Президент Белоруссии Лукашенко приказал привести армию в полную боевую готовность Министерство обороны Республики Беларусь

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Армию Белоруссии привели в полную боевую готовность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств в Минске.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — белорусского лидера процитировал Telegram-канал «Пул Первого».

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Политик отметил, что ему «было больно наблюдать» за событиями, которые происходили на юге России, когда ЧВК «Вагнер» устроила мятеж. Он подчеркнул, что граждане Белоруссии восприняли ситуацию близко к сердцу.

Попытка мятежа в России произошла в ночь на 24 июня. Тогда силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Позже основатель компании Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии и остановил движение бойцов на территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» смогут продолжить службу в Минобороны РФ или вернуться домой в своим родным. Также у них есть возможность «уйти в Белоруссию».