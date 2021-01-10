Лукашенко раскрыл цену российского газа для Белоруссии
В наступившем году Россия будет поставлять в Белоруссию газ по 128,5 доллара за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».
«128,5 [доллара за тысячу кубометров газа]. Но я округляю — 130», — сказал президент Белоруссии.
В 2020 году Россия продавала Белоруссии газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но Минск настаивал на снижении цены. Об окончательной стоимости газа в 2021 году глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич договорились 24 декабря. Стороны подписали протокол на встрече в Санкт-Петербурге, в которой принял участие посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Тогда точную цену называть не стали. В белорусском Минэнерго уточнили, что стоимость газа будет «практически на уровне 2020 года».