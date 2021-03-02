Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Сочи

Несколько десятков вопросов обсудили на переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. В том числе речь шла о взаимодействии стран в формате Союзного государства, вопросах военно-технического сотрудничества и реализации совместных проектов. Подробности переговоров раскрыл на совещании с членами правительства президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что после завершения переговоров в Сочи в Сети появилось очень много слухов, из которых большая часть «полная брехня и выдумки».

«Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — привело цитату белорусского лидера БелТА.

По словам Лукашенко, одной из тем обсуждения стало Союзное государство России и Белоруссии. В частности, лидеры двух стран поговорили о стадии, на которой находится объединение и куда следует двигаться дальше. Полное объединение двух стран Лукашенко отверг.

«Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что переговорил с президентом России о сотрудничестве оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран. Он пояснил, что речь шла о координации действий. Также на переговорах стороны подняли вопрос о военно-промышленном сотрудничестве. Минск готов предоставить мощности авиационных и бронетехнических заводов для совместной работы с Москвой.

Единственным вопросом, который коснулся финансовой сферы стало предложение белорусской стороны об участии «Газпрома» в модернизации предприятия «Гродно Азот».

«Может, у них будет к этому интерес. Не будет — мы сами будем строить этот комбинат», — подчеркнул Лукашенко.

Он особо отметил, что вопрос «трансфера власти» в Белоруссии на переговорах в Сочи не поднимался. По словам Лукашенко он намерен действовать в соответствии с новой Конституцией, которую примут в начале 2022 года после чего проведут новые выборы.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Сочи 22 февраля. Лидеры двух стран беседовали около шести с половиной часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры носили конструктивный характер. Он отметил, что речь шла о развитии экономического сотрудничества, и работе для восстановления после периода пандемии. Отдельно представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран договорились о консультациях силовых ведомств, которые пройдут в ближайшее время.