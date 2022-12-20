Мир 20 декабря 2022, 02:21 Лукашенко проводил Путина в аэропорту Минска после переговоров Президент Лукашенко лично проводил Путина в аэропорт после завершения переговоров в Минске РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в аэропорт Минска, чтобы проводить своего коллегу Владимира Путина. Российский лидер находился в республике с рабочим визитом, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Визит президента России завершен. Лукашенко проводил коллегу в аэропорту», — говорится в сообщении.

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Переговоры Лукашенко с Путиным состоялись во Дворце независимости в Минске в понедельник, 19 декабря. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны.

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Президенты России и Белоруссии также согласовали основные параметры цен на российские энергоресурсы для Минска. Вопросы по ценообразованию Путин обсуждал с Лукашенко с глазу на глаз.

Во время общения с журналистами Путин заявил, что страны договорились о расширении взаимодействия в сфере атомной энергетики. Было запланировано завершить строительство второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. По его словам, также важно принимать меры по надежному обеспечению безопасности стран, поэтому сейчас приоритетными являются вопросы подготовки войск.