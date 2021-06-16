Лукашенко провел встречу по территориальной обороне Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Шклове, на которой обсуждались вопросы территориальной безопасности. Об этом сообщило БелТА.

По данным сайта «Русская планета», Лукашенко встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем и представителями местных органов власти. Он отметил важность подготовки руководителей регионов в вопросе территориальной безопасности. Также Лукашенко пообещал помощь региональным властям от руководства армии и страны в организации работы территориальных войск.