Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Переговоры по телефону провел президент Белоруссии Александр Лукашенко с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Других подробностей агентство не привело. На официальном сайте президента Белоруссии информации об этом на момент написания материала пока нет.

Это первое возвращение Назарбаева в публичную сферу после начала протестов в республике.