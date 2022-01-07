Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым
Президент Белоруссии Лукашенко созвонился с бывшим лидером Казахстана Назарбаевым
Переговоры по телефону провел президент Белоруссии Александр Лукашенко с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Других подробностей агентство не привело. На официальном сайте президента Белоруссии информации об этом на момент написания материала пока нет.
Это первое возвращение Назарбаева в публичную сферу после начала протестов в республике.