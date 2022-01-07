facebook_pixel
    07 января 2022, 20:35

    Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

    Президент Белоруссии Лукашенко созвонился с бывшим лидером Казахстана Назарбаевым

    Анатолий Минкин

    Переговоры по телефону провел президент Белоруссии Александр Лукашенко с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

    Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

    В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Других подробностей агентство не привело. На официальном сайте президента Белоруссии информации об этом на момент написания материала пока нет.

    Это первое возвращение Назарбаева в публичную сферу после начала протестов в республике.