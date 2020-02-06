Лукашенко провел совещание по работе энергетического комплекса Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы энергетического комплекса республики, передает RT со ссылкой на местные СМИ.
По словам Лукашенко, он собрал совещание, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и преодолению «негативных тенденций», которые наметились в экономике страны в связи с последними событиями в мире, в частности во взаимоотношениях с Москвой.
«Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху — типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время», — напомнил президент Белоруссии.