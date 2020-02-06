Лукашенко провел совещание по работе энергетического комплекса Белоруссии

По словам Лукашенко, он собрал совещание, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и преодолению «негативных тенденций», которые наметились в экономике страны в связи с последними событиями в мире, в частности во взаимоотношениях с Москвой.

«Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху — типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время», — напомнил президент Белоруссии.