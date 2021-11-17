Лукашенко провел беседу с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонную беседу с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Эта беседа стала второй на их счету. Об этом сообщил RT со ссылкой на БЕЛТА.

Первая беседа между Лукашенко и Меркель прошла 15 ноября. Разговор был посвящен ситуации с мигрантами и продлился около 50 минут.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец высказался о действиях Лукашенко в вопросах миграционного кризиса. По его словам, политик создал для страны большие репутационные риски.