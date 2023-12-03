Мир 03 декабря 2023, 11:08 Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае 4 декабря Li Gang/XinHua/globallookpress

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Китай с рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. Завтра, 4 декабря, в Пекине пройдут переговоры главы республики с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В программе визита значатся и «мероприятия социально-гуманитарного направления».

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Перед этим Лукашенко ездил в Китай в конце февраля — начале марта. Тогда белорусский лидер заявил, что результатом визита станет появление новых горизонтов в двустороннем сотрудничестве и назвал расширение контактов с КНР одним из приоритетов внешней политики своей страны. По итогам визита Белоруссия и Китай, в частности, договорились об углублении оборонного сотрудничества, предотвращении цветных революций и продолжении работы по противодействию терроризму.

Грядущая поездка Лукашенко в КНР станет уже 14-й с тех пор, как он оказался на посту президента Белоруссии.