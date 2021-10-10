Лукашенко прокатился на мотоцикле по лесу и заехал на кладбище

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился по лесу на мотоцикле, побывал на кукурузном поле и пообщался со старушками на кладбище. Видео опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко, как можно заметить на кадрах, едет за рулем мотоцикла по лесной дороге. Вместе с ним некто, к кому он обращается по имени Коля, — вероятно, его спутником стал младший сын Николай. Президент Белоруссии показал ему вид на лес. Потом они отправились инспектировать поля с озимыми и кукурузой, которая еще не убрана.

Затем Лукашенко посетил деревенское кладбище, где пообщался с двумя пожилыми женщинами. Спросил у них, работает ли железнодорожная станция, хорошо ли сделали дорогу. Женщины сказали, что все хорошо, поблагодарив президента. Лукашенко пожелал пенсионеркам здоровья. На последних кадрах он держит на руках шпица.

«Расскажу всем, что мы видели Александра Григорьевича», — сказала одна из женщин.

Лукашенко в июле уже катался на мотоцикле по родному агрогородку Александрии. Таким образом он поздравил ГАИ Белоруссии с 85-летием.