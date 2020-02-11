Лукашенко призвал журналистов быть объективными в отношении власти

Заявление Лукашенко сделал на совещании с руководством ведущих СМИ Белоруссии.

«Вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента», — заявил глава государства.

Также он посоветовал тележурналистам не ориентироваться на западные платформы, а СМИ в целом большее внимание уделять интернету.