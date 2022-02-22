Лукашенко призвал Украину к сохранению мира в стране

Киев должен приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить мир. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратился к властям официального Киева, а также ко всем украинцам. Он призвал власти соседнего государства сделать все для того, чтобы не допустить войны.

«Хочу обратиться к украинском народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь — путь миролюбия и согласия», — процитировало Лукашенко БелТА.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. После этого российский МИД назвал условие появления российских военных баз на территории ЛДНР. Замглавы внешнеполитического ведомства страны Андрей Руденко заявил, что РФ разместит свое вооружение в ЛДНР «при необходимости».

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, не исключил того, что при острой необходимости республика обратится к России за военной помощью.