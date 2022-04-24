Лукашенко призвал соседей Белоруссии жить дружно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил соседние страны «жить дружно». Сейчас особенно актуально беречь мир, отметил он во время посещения храма Преображения Господня в белорусском городском поселке Копысь на Пасху. Об этом написало «БелТА».

«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», — произнес Лукашенко.

Он отметил, что на Пасху люди просят у Бога главное, а это — мир, согласие и дружба.

В поздравительном обращении к жителям Белоруссии, опубликованном на сайте президента, Александр Лукашенко также пожелал белорусам здоровья, счастья, мира и согласия в семье и отметил, что истинная вера невозможна без добрых дел.

К жителям своей страны на Пасху обратился и российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что этот праздник побуждает к светлым помыслам и вере в торжество жизни, добра и справедливости. Он также отметил плодотворную работу РПЦ.