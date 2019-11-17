Лукашенко призвал Россию заплатить Белоруссии за охрану границы
Белоруссия выступила за изменение договора по охране границ с РоссиейПодробнее
Он напомнил, что ранее заслушал отчет пограничного ведомства и предложил усилить договор с Россией об охране госграницы, чтобы показать, что это серьезный проект.
«Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим», — приводит «Интерфакс» слова белорусского президента.
Он отметил, что принял решение, чтобы белорусская система ПВО работала также в интересах России и была совместной.
«Я на это пошел. Мы у них денег не просили», — заявил Лукашенко и добавил, что потом Россия «начала считать деньги и выставлять счета на природный газ и прочее сырье».
Ранее Лукашенко сообщил о необходимости внести изменения в договор между Россией и Белоруссией по совместной охране внешних границ, срок которого истекает уже в ноябре. Он пояснил, что граждане других государств не могут попасть в Россию транзитом через Белоруссию даже с российской визой.