Лукашенко призвал Россию заплатить Белоруссии за охрану границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна оплатить Белоруссии хотя бы половину расходов на охрану российско-белорусской границы. Точную сумму он озвучивать не стал.

Белоруссия выступила за изменение договора по охране границ с Россией Подробнее

Он напомнил, что ранее заслушал отчет пограничного ведомства и предложил усилить договор с Россией об охране госграницы, чтобы показать, что это серьезный проект.

«Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим», — приводит «Интерфакс» слова белорусского президента.

Он отметил, что принял решение, чтобы белорусская система ПВО работала также в интересах России и была совместной.

«Я на это пошел. Мы у них денег не просили», — заявил Лукашенко и добавил, что потом Россия «начала считать деньги и выставлять счета на природный газ и прочее сырье».

Ранее Лукашенко сообщил о необходимости внести изменения в договор между Россией и Белоруссией по совместной охране внешних границ, срок которого истекает уже в ноябре. Он пояснил, что граждане других государств не могут попасть в Россию транзитом через Белоруссию даже с российской визой.