Лукашенко призвал готовиться к провокациям по всей территории СНГ | 360°

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Лукашенко призвал готовиться к провокациям по всей территории СНГ

Президент Белоруссии Лукашенко: нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

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Странам СНГ нужно приготовиться к возможным провокациям по всему периметру союза. Об этом на саммите в Астане заявил президент Белоруссии Лукашенко, его слова привело издание «БелТА».

«Нужно быть готовыми к провокациям по периметру СНГ, примеры — недавние события в Узбекистане и Казахстане. Всех испытают на прочность», — заявил он.

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По словам Лукашенко, западные политики намерены использовать евразийское пространство в качестве промышленных и сырьевых придатков, разбив их на сферы влияния.

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«Стало реальностью то, о чем мы уже долго говорили. Против всех нас развязали гибридную войну, в которой Украина выступила лишь предлогом. Уже давно вынашивались планы по реваншу за проигрыш в Великой Отечественной войне», — добавил белорусский лидер.

Также президент отметил, что в СНГ зачастую отсутствует взаимная поддержка по сдерживанию эффекта со стороны санкций Запада.

Белоруссия

Александр Лукашенко

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