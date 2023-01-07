Мир 07 января 2023, 16:30 Лукашенко призвал помочь уехавшим из Белоруссии оппозиционерам Президент Лукашенко: нужно сделать шаг навстречу сбежавшим из Белоруссии гражданам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссия должна сделать шаг навстречу покинувшим республику гражданам, осознавшим свою ошибку. Об этом во время посещения храма в Свято-Елисаветинском женском монастыре заявил президент Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

«Сбежавшие тысячами обращаются к нам, чтобы вернули их на родину. Я как представитель власти и вы как священнослужители должны сделать этим людям шаг навстречу. Тем, которые ошиблись, потеряв свои ориентиры», — сказал он.

Реклама

Лукашенко подчеркнул, что каждый из вернувшихся должен «ответить за свое». Однако глубоко раскаявшихся нельзя «выбросить за обочину».

Реклама

«Создавать в обществе напряжение мы не будем. Сделаем все, чтобы Белоруссия осталась спокойной и мирной страной», — добавил президент.

В декабре Лукашенко подписал указ об амнистии в честь Дня народного единства. Благодаря этому на свободу из белорусских тюрем выйдут около 4,5 тысячи осужденных.