07 января 2023, 16:30
Лукашенко призвал помочь уехавшим из Белоруссии оппозиционерам
Президент Лукашенко: нужно сделать шаг навстречу сбежавшим из Белоруссии гражданам
Белоруссия должна сделать шаг навстречу покинувшим республику гражданам, осознавшим свою ошибку. Об этом во время посещения храма в Свято-Елисаветинском женском монастыре заявил президент Александр Лукашенко, сообщило БелТА.
«Сбежавшие тысячами обращаются к нам, чтобы вернули их на родину. Я как представитель власти и вы как священнослужители должны сделать этим людям шаг навстречу. Тем, которые ошиблись, потеряв свои ориентиры», — сказал он.
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Лукашенко подчеркнул, что каждый из вернувшихся должен «ответить за свое». Однако глубоко раскаявшихся нельзя «выбросить за обочину».
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«Создавать в обществе напряжение мы не будем. Сделаем все, чтобы Белоруссия осталась спокойной и мирной страной», — добавил президент.
В декабре Лукашенко подписал указ об амнистии в честь Дня народного единства. Благодаря этому на свободу из белорусских тюрем выйдут около 4,5 тысячи осужденных.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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