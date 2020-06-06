Лукашенко призвал победить сразу 5 «пандемий»

Постепенно проблема с распространением коронавируса в Белоруссии отходит на дальний план, отметил глава государства.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал Лукашенко.

По его словам, республика выбрала верный путь борьбы с коронавирусом — в стране не вводили всеобщий карантин. В то же время глава государства призвал граждан быть аккуратными, соблюдать необходимые меры предосторожности, больше времени проводить на свежем воздухе.

Лукашенко прибыл в Могилев с рабочей поездкой 6 июня. Там белорусский лидер зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря и пообщался с прихожанами. Одна из участниц встречи подарила ему картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На полотне изображены два ангела.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире выявлено более 6,5 миллиона случаев, из них около 387 тысяч человек скончались. По информации минздрава Белоруссии, в стране число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 46 868, в том числе умерли 259 пациентов.