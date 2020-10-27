Лукашенко призвал отчислить из вузов протестующих студентов

Участвующих в несанкционированных акциях протеста белорусских студентов необходимо отчислить из вузов. Их надо отправить «в армию и на улицу». С таким заявлением выступил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что протестующие уже перешагнули «красную линию», поэтому власть «должна реагировать».

Массовые протесты в Белоруссии не стихают уже третий месяц. Политическая обстановка в стране обострилась в день президентских выборов, 9 августа. Несогласные с результатами голосования, в котором, по данным ЦИК, безоговорочную победу одержал Лукашенко, вышли на улицы. Оппозиция сформировала координационный совет.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула властям страны ультиматум с требованиями прекратить насилие и выпустить всех политзаключенных. Лукашенко, согласно ультиматуму, должен подать в отставку, иначе белорусскому руководству пообещали общенациональную забастовку. Срок исполнения требований истек 26 октября.