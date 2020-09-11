Лукашенко призвал не рушить настоящее ради «светлого будущего»

Александр Лукашенко считает, что «светлое будущее» не стоит того, чтобы рушить настоящее. В частности, не надо «гробить экономику», которая создавалась долгие годы.

По его словам, молодежь не поймет, какие сложные моменты страна переживала в 1990-е годы. Хотя общество и родители должны были бы об этом рассказать. В итоге молодых людей «тащат на улицы».

«Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости», — заявил Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Глава государства призвал проанализировать опыт стран, которые прошли через цветные революции. При этом он предупредил, что жизнь потом не получится отмотать назад. Отрезвление может наступить тогда, когда будет поздно. Белорусский лидер считает выбранный республикой экономический курс правильным. Его надо продолжать.

«У нас есть школы развития — в сельском хозяйстве, в машиностроении», — отметил он.

По его словам, главное — экономическая безопасность государства.

Обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов. Они прошли в августе. По данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Однако не все общество согласилось с результатами голосования. В стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

Россия поддерживает Лукашенко. В сентябре прошел ряд встреч на высшем уровне между Белоруссией и РФ. Белорусский президент уже 14 сентября приедет в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.