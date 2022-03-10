Лукашенко призвал не допустить «удара в спину» Вооруженным Силам РФ

Белоруссия не может допустить «удара в спину» российским Вооруженным Силам со стороны противников, подчеркнул президент страны Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на совещании с руководством Минобороны.

Нужно, «чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации, зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России», подчеркнул Лукашенко.

Он также призвал военных и пограничников защитить Государственную границу. По его данным, белорусская разведка обнаружила на Украине наемников, которые двигаются в сторону Чернобыля вдоль белорусско-украинской границы, но «опасаются ее переходить».

«Мы должны их видеть. Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Поэтому задача вашей разведки — видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников. Нельзя допустить нарушения Государственной границы, этими людьми прежде всего», — подчеркнул Лукашенко.

Он поручил перемещаться с наемниками параллельно и докладывать об их передвижениях.

По словам президента Белоруссии, армия страны должна развиваться «с учетом современного опыта военных действий». Он заявил о необходимости учиться на опыте ведения боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

В обозримом будущем «угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», процитировало Лукашенко РИА ФАН.