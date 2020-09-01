Лукашенко призвал народ направить энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Барановичский колледж сферы обслуживания на праздничную линейку. Во время выступления он попросил жителей республики направить энергию в созидательное русло, так как «жаркое во всех смыслах лето закончилось».

«Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло», — приводит БелТА слова выступления Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что первый день сентября — это начало трудового года не только для учащихся.

«Часто мы выбираем эту дату для планирования и запуска новых проектов и программ в самых разных сферах. Всем пора включаться в работу», — подчеркнул Лукашенко.

Он пообещал всем белорусским педагогам защиту государства и попросил от них «большего участия в решении стратегических задач».

30 августа главе Белорусского государства исполнилось 66 лет. Протестующие отметили его день рождения массовым митингом в центре Минска.

Ситуация в Белоруссии обострилась после обнародования ЦИК итогов голосования на президентских выборах 9 августа. По данным комиссии, Лукашенко поддержали 80,1% белорусов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей. После этого в республике начались протесты и стычки с силовиками.