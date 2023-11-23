23 ноября 2023, 14:50
Лукашенко призвал найти новые решения для усиления безопасности стран ОДКБ
Лукашенко назвал необходимым поиск новых решений по укреплению безопасности ОДКБ
Странам ОДКБ нужно искать новые решения, чтобы усилить свою безопасность. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.
Белорусский лидер призвал участников объединения проанализировать главные тенденции развития военно-политической обстановки в зоне ответственности организации и в мире в целом.
Реклама
«Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», — подчеркнул Лукашенко.
Глава республики добавил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности не только стран — участниц организации, но и всего Евразийского региона.
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в саммите ОДКБ. Российского лидера встретили у трапа самолета почетным караулом.
Темами саммита стали вопросы взаимодействия стран — участниц организации. Также лидеры должны обсудить совершенствование системы коллективной безопасности, международные и региональные проблемы.
Белоруссия
Александр Лукашенко
ОДКБ
Реклама
Реклама