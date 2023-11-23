Мир 23 ноября 2023, 14:50 Лукашенко призвал найти новые решения для усиления безопасности стран ОДКБ Лукашенко назвал необходимым поиск новых решений по укреплению безопасности ОДКБ РИА «Новости»

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Странам ОДКБ нужно искать новые решения, чтобы усилить свою безопасность. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

Белорусский лидер призвал участников объединения проанализировать главные тенденции развития военно-политической обстановки в зоне ответственности организации и в мире в целом.

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«Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики добавил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности не только стран — участниц организации, но и всего Евразийского региона.

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в саммите ОДКБ. Российского лидера встретили у трапа самолета почетным караулом.

Темами саммита стали вопросы взаимодействия стран — участниц организации. Также лидеры должны обсудить совершенствование системы коллективной безопасности, международные и региональные проблемы.