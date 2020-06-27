Лукашенко призвал молодежь сберечь суверенитет, чтобы не оглядываться на Восток и Запад

Глава государства пожелал молодым людям сберечь Белоруссию и оставаться в своей стране и сохранять традиции.

«Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — отметил Лукашенко.

Он также составил направил письменное обращение к выпускникам с поздравлениями в честь Дня молодежи.

«Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов. Вы родились и выросли в независимой Белоруссии, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений», — указал белорусский лидер.

Ранее к российским выпускникам школ и университетов обратился с напутственной речью президент РФ Владимир Путин.