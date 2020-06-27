    27 июня 2020, 22:05

    Лукашенко призвал молодежь сберечь суверенитет, чтобы не оглядываться на Восток и Запад

    Александра Каширина

    Суверенитет является не абстрактным понятием, а тем, что поможет нынешнему и следующим поколениям оставаться белорусами. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время бала выпускников высших учебных заведений. Его слова приводит агентство БЕЛТА.
    Лукашенко призвал молодежь сберечь суверенитет, чтобы не оглядываться на Восток и Запад

    Глава государства пожелал молодым людям сберечь Белоруссию и оставаться в своей стране и сохранять традиции.

    «Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — отметил Лукашенко.

    Он также составил направил письменное обращение к выпускникам с поздравлениями в честь Дня молодежи.

    «Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов. Вы родились и выросли в независимой Белоруссии, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений», — указал белорусский лидер.

    Ранее к российским выпускникам школ и университетов обратился с напутственной речью президент РФ Владимир Путин.