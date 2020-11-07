Лукашенко призвал молодежь «не ломать» достижения прошлого

«Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится», — заявил Лукашенко.

Он напомнил уходящему поколению, что у них имеются повод для гордости и важные для страны достижения. Еще после распада СССР хлеб и колбасу брали по талонам и купонам, но вскоре республика встала в ряд с космическими державами. Кроме того, хоть Россия и поставляет металл для создания космических спутников, «вся интеллектуальная начинка» производится в Белоруссия. По словам Лукашенко, она высочайшего, мирового уровня.

К основным достижениям президент также отнес основание биотехнологической корпорации, создание развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства.

«Если Европа может обрушиться по ВВП до 20%, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента», — сказал Лукашенко.

Он считает сельское хозяйство в стране эффективным, население в республике умеет работать. А люди и земля — самая великая ценность в Белоруссии, добавил Лукашенко.

По всем этим причинам его поколению не стыдно уходить из политики и экономики, передавать все молодым. Однако важнее всего, что ровесники президента дарят подрастающему поколению суверенную, независимую страну.