Лукашенко призвал «мобилизовать всех» на уборку картошки | 360°

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Лукашенко призвал «мобилизовать всех» на уборку картошки

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал «мобилизовать» всех на сбор урожая

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В Белоруссии нужно «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передало агентство БелТА.

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу», — сказал он, выступая по случаю назначения руководителей районных исполкомов.

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Лукашенко отметил, что, при необходимости, к уборке можно привлечь школьников, ведь «если человек пойдет пять-шесть часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка». Также, по его словам, на уборку урожая можно направлять студентов и госслужащих.

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Президент заявил, что страна сможет заработать «приличные деньги», продавая сельхозпродукцию России и Китаю.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что если Европа захочет, то нынешний конфликт на Украине можно спокойно разрешить в течение ближайших нескольких суток. Он добавил, что очень многие люди хотят завершения нынешней напряженной ситуации.

Белоруссия

Александр Лукашенко

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