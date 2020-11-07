Лукашенко призвал Литву «жить дружно» и работать вместе

Александр Лукашенко предложил правительству Литвы «жить дружно» и вместе трудиться. Он напомнил, что народы двух стран когда-то были гражданами одного государства.

Президент Белоруссии обратился к руководству Литвы на открытии АЭС в Гродненской области. Именно Литва с момента старта строительства атомной электростанции критиковала решение Минска создать этот объект.

«Я хочу еще раз обратиться сегодня с этой площадки — Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться», — заявил Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Президент напомнил, что граждане Литвы и Белоруссии когда-то жили в одном государстве. Если же сейчас соседи поняли, что «ошиблись с огородом», то лучше уйти и работать у себя, а не в чужой стране.

Также Лукашенко прокомментировал выборы президента в США. Сайт Ura.ru передает, что глава Белоруссии назвал процесс голосования и подсчета голосов в Америке «позорищем» и «издевательством над демократией». Он выразил уверенность, что Запад не станет критиковать выборы в США.