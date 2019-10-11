Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского

Большая пресс-конференция Зеленского. Главное Подробнее

Свою позицию по Украине Лукашенко высказал на саммите СНГ в Ашхабаде. Он указал, что украинские проблемы волнуют его, и обратил внимание коллег на протесты после подписания «формулы Штайнмайера».

«Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть. Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — заявил белорусский лидер. По его мнению, в Киеве может возникнуть «рассадник» уже даже не национализма.

Лукашенко напомнил, что отговаривал экс-президента Украины Петра Порошенко от выхода из СНГ.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с Президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», — заключил Лукашенко.