  • Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского

    11 октября 2019, 14:51

    Ирина Нагайникова

    Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к лидерам стран СНГ оказать поддержку властям Украины. Он указал на тенденции в стране к свержению власти и рассказал, чем чревато такое развитие событий, сообщил «Царьград» со ссылкой на «БелТА».

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    Свою позицию по Украине Лукашенко высказал на саммите СНГ в Ашхабаде. Он указал, что украинские проблемы волнуют его, и обратил внимание коллег на протесты после подписания «формулы Штайнмайера».

    «Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть. Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — заявил белорусский лидер. По его мнению, в Киеве может возникнуть «рассадник» уже даже не национализма.

    Лукашенко напомнил, что отговаривал экс-президента Украины Петра Порошенко от выхода из СНГ.

    «Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с Президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», — заключил Лукашенко.