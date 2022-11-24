Мир 24 ноября 2022, 13:35 Лукашенко призвал киевский режим согласиться на переговоры, чтобы сохранить страну Президент Белоруссии Лукашенко призвал Украину начать переговоры и сохранить страну РИА «Новости»

Читать 360tv в

Властям Украины следует как можно скорее пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить не только свою государственность, но и страну в целом. Об этом сказал на полях саммита ОДКБ в Ереване президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — сказал он журналистам.

Реклама

Президент Белоруссии подчеркнул, что киевский режим должен принять непростое решение и проявить инициативу. Даже союзники из Европы стали его к этому подталкивать, потому что не заинтересованы в продолжении конфликта.

Реклама

Александр Лукашенко предупредил, что боевые действия грозят Украине потерей государственности и уничтожением страны в целом, а их прекращение позволит начать ее восстанавливать.

Он добавил, что на саммите ОДКБ этот вопрос обсудили, но вскользь. Белорусский президент уверен, что с годами отношения между народами восстановятся. В качестве примера он привел Великую Отечественную войну. В ней погибли около 30 миллионов советских граждан, но страны опять сотрудничают с Германией.