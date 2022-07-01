Лукашенко призвал Канаду вернуться к диалогу

Белоруссия готова возобновить сотрудничество с Канадой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя канадцев с годовщиной независимости. Обращение опубликовала пресс-служба президента.

Александр Лукашенко напомнил, что дипотношениям Канады и Белоруссии в этом году исполнилось 30 лет. Они развивались независимо от политической ситуации в мире. За это время реализованы общие проекты в экономической, научной, спортивной, гуманитарной и образовательной сферах. Кроме того, канадцы приняли на оздоровление сотни белорусских детей из регионов, пострадавших после аварии в Чернобыле.

«Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов», — сказано в поздравлении.