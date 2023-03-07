Мир 07 марта 2023, 14:31 Лукашенко призвал к жесточайшей зачистке носителей террористических планов Лукашенко: в организации диверсии в «Мачулищах» участвовали и белорусские оппозиционеры РИА «Новости»

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Украинскому диверсанту, организовавшему атаку на самолет А-50, помогали представители белорусской оппозиции. Об этом сообщил глава страны — члена Союзного государства Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Он заявил, что всего в стране задержали более 20 человек, которых сочли причастными к организации диверсии. Лукашенко сказал, что остальные прячутся за границей.

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«Я распорядился несколько дней назад, еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку», — заявил Лукашенко.

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По его словам, главного организатора диверсии завербовали в СБУ еще в 2014 году. Лукашенко заявил, что это уроженец Кривого Рога, который в последнее время в основном жил в Крыму с двумя паспортами — российским и украинским.

Глава страны — члена Союзного государства рассказал, как происходила логистика. По его словам, команды для диверсии в отношении самолета А-50 шли от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Также Лукашенко отметил, что эту диверсию не могли провести без согласия президента Украины Владимира Зеленского.