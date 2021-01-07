Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и объединиться

Белорусы должны задуматься о будущем и осознать, что только вместе люди могут сохранить свою страну. С таким призывом выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма Воздвижения Креста Господня в Минске.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. <…> Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что именно в день Рождества Христова Господь «оттуда предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей», пишет «Газета.ru».

На этой неделе Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт» заявил, что пандемия коронавируса — это «наказание Господа за хамское отношение к природе».