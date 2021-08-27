Президент Александр Лукашенко предложил майнить криптовалюту в Белоруссии. Глава республики отметил, что это лучше, чем собирать клубнику в Польше. И для биткоинов в Белоруссии действительно есть плодородная почва, считают эксперты.

Лукашенко выступил перед рабочими предприятия «Беларуськалий». Он отметил, что белорусских специалистов за рубежом никто не ждет.

«А если кто-то и ждет… Ну, может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику», — сказал глава республики.

Лукашенко сказал, что лучше возделывать что-нибудь у себя на родной земле. И необязательно выращивать клубнику — вместо этого можно майнить биткоины.

«Создайте что-нибудь на электричестве. Ну, в конце концов, криптовалюту начинайте майнить, или как это называется? Электричества хватает в стране», — призвал он.

Майнинговый союз

Майнить биткоины в Белоруссии можно, потому что там есть атомная электростанция. Причем ее мощности практически не заняты, заявил «360» эксперт по криптовалюте, основатель компании «Сибирские Технологии Инвест» Владимир Гнездилов.

«Для майнинга биткоина нужны свободные мощности и дешевое электричество. Я думаю, они могут заняться этим вполне успешно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Гнездилов заявил, что, если от белорусских партнеров поступит такое предложение, его компания будет готова реализовать проект.

«Если вдруг они нас пригласят, мы с удовольствием будем майнить в Белоруссии», — сказал он.