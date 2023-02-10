10 февраля 2023, 16:04
Лукашенко признался в диктатуре власти
Президент Лукашенко: преимущества диктатуры в стране нужно использовать для обуздания цен
Нужно использовать преимущества диктатуры, чтобы обуздать цены в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором обсудили экономические процессы на 2023 год, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, перед белорусским правительством порядка четырех месяцев назад поставлена жесткая задача — обуздать цены. Это стало тяжелейшей работой после долгих лет рыночной распущенности. Стабилизировать цены непросто, отметил Лукашенко.
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«Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, мы должны это использовать», — высказался он.
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Лукашенко назвал ценообразование основной справедливого мира в Белоруссии. Он призвал каждого выдержать, выстоять и стремиться сохранить страну. Для этого в государстве есть все, добавил президент республики.
В начале февраля глава государства подвисал указ, по которому откроют комиссию по работе с покинувшими Белоруссию правонарушителями, которые желают вернуться на обратно на родину.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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