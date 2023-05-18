Мир 18 мая 2023, 11:05 Лукашенко признался, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта Президент Белоруссии Лукашенко: в действиях НАТО есть угроза глобального конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта. Об этом глава государства сказал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, написало БелТА.

«Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений», — подчеркнул белорусский лидер.

Реклама

Лукашенко напомнил, что в военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, вступила Финляндия. На очереди еще одно скандинавское государство — Швеция. Такое расширение Североатлантического альянса, по словам президента, «ставит мир на весьма опасную грань глобального конфликта».

Запад открыто признается, что готовится к войне, добавил глава республики. ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, писало издание.

«Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остается Украина», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что необходимо формировать новую систему международных отношений.

Войска ПВО Белоруссии привели в повышенную готовность, говорил ранее Лукашенко. Он назвал ситуацию у границ республики «не критической», однако отметил, что есть несколько настораживающих факторов.