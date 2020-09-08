Лукашенко признался, что «немного пересидел» у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. В нем он в числе прочего признал, что слегка «пересидел» на своем посту.

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее об интервью с президентом Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые», — анонсировали журналисты беседу с президентом.

Публичных высказываний президента Белоруссии с нетерпением ждут многие жители не только соседней страны, но также и России. К нему приковано особое внимание после выборов, прошедших в начале августа. Тогда ЦИК объявил, что Лукашенко набрал большинство голосов и вновь стал президентом страны . Но оппозиция не согласилась с такими итогами.

Сразу после оглашения результатов выборов в Белоруссии начались протестные движения. В первые дни на улицах городов проходили столкновения демонстрантов с ОМОНом и милицией, затем акции проходили более мирно.