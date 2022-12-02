02 декабря 2022, 22:32
Лукашенко признался, что хотел стать журналистом, но теща выбрала ему другой путь
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что историком его заставила стать теща
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хотел стать журналистом. Историей о выборе профессии он поделился на совещании по вопросам образования. Кадры с его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился», — сказал Лукашенко.
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Однако, по словам белорусского лидера, будущая теща сказала ему, что он будет отличным историком и отправила его сдавать экзамены на истфак. Лукашенко пришлось согласиться.
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Он добавил, что в итоге, конечно, благодарен своей теще, но все остальное — его личная заслуга.
Ранее стало известно, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров пригласил Лукашенко в Россию для обсуждения вопросов Союзного государства. Ожидается, что они встретятся уже в этом месяце. Также Путин и Лукашенко договорились о проведении конгресса молодых ученых в 2023 году.
Белоруссия
Журналистика
Александр Лукашенко
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