Мир 02 декабря 2022, 22:32 Лукашенко признался, что хотел стать журналистом, но теща выбрала ему другой путь Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что историком его заставила стать теща РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хотел стать журналистом. Историей о выборе профессии он поделился на совещании по вопросам образования. Кадры с его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился», — сказал Лукашенко.

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Однако, по словам белорусского лидера, будущая теща сказала ему, что он будет отличным историком и отправила его сдавать экзамены на истфак. Лукашенко пришлось согласиться.

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Он добавил, что в итоге, конечно, благодарен своей теще, но все остальное — его личная заслуга.

Ранее стало известно, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров пригласил Лукашенко в Россию для обсуждения вопросов Союзного государства. Ожидается, что они встретятся уже в этом месяце. Также Путин и Лукашенко договорились о проведении конгресса молодых ученых в 2023 году.