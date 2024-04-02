Мир 02 апреля 2024, 13:36 Лукашенко признался, что Белоруссия готовится к войне Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, хоть и не хочет воевать Пресс-служба президента Республики Беларусь

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Белоруссия не хочет ни с кем воевать, но, несмотря на это, в стране ведется подготовка к военным действиям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Он вспомнил крылатое латинское выражение и признался, что стране приходится готовиться к войне ради мира.

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«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал», — рассказал лидер Белоруссии во время рабочей поездки в Гродно.

По его словам, в белорусские войска сейчас поставляются различные виды военной и техники и вооружения для укрепления обороноспособности государства.

Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия за 25 лет наработали богатый опыт, благодаря которому страны оперативно реагируют на вызовы и угрозы, а также успешно отстаивают общие интересы на мировой арене. Он добавил, что перед двумя государствами открылись новые перспективы для долгосрочного сотрудничества.