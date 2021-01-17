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    17 января 2021, 00:26

    Лукашенко признал свои ошибки на посту президента. Видео

    Анастасия Кукова

    Выступая на приеме в честь старого Нового года, президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что совершал на своем посту ошибки. Он пообещал проанализировать вызвавшие их события и извлечь уроки, чтобы не повторять их в будущем в большем масштабе.
    Лукашенко признал свои ошибки на посту президента. Видео

    Выступление главы республики опубликовано на его сайте.

    «Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку на пройденном пути, и я тоже», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, речь идет не о системных промахах. На ближайшем Всебелорусском народном собрании будут изучены все ошибки и вызвавшие их обстоятельства.

    Лукашенко подчеркнул, что никогда не отступит перед оппозицией, так как здесь будут жить его дети, и потому, что он прав в случившемся противостоянии.

    «Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы», — добавил Лукашенко.

    Ранее белорусский президент заявил, что в 2020 году республике объявили войну, но она выстояла и может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.