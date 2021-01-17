Лукашенко признал свои ошибки на посту президента. Видео

Выступая на приеме в честь старого Нового года, президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что совершал на своем посту ошибки. Он пообещал проанализировать вызвавшие их события и извлечь уроки, чтобы не повторять их в будущем в большем масштабе.

Выступление главы республики опубликовано на его сайте.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку на пройденном пути, и я тоже», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, речь идет не о системных промахах. На ближайшем Всебелорусском народном собрании будут изучены все ошибки и вызвавшие их обстоятельства.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не отступит перед оппозицией, так как здесь будут жить его дети, и потому, что он прав в случившемся противостоянии.

«Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что в 2020 году республике объявили войну, но она выстояла и может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.