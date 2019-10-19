Лукашенко признал, что устал от работы президента

Несмотря на постоянную занятость, ему иногда удается выбраться на отдых с семьей, например, на шашлыки.

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«Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться», — сказал Лукашенко.

Отдых у президента появляется, только когда нет более важных государственных дел, пишет «Газета.ru».

«Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться», — рассказал глава Белоруссии.

В отпуск он не уходит почти никогда, так как «по конституции — в стране нет вице-президента, которому можно передать полномочия», признался Лукашенко. Даже если он берет 3-4 дня, неделю, так называемый отпуск, «это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий».