  • Лукашенко признал, что устал от работы президента

    19 октября 2019, 01:47

    Наталья Жуковская

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что устал быть президентом, сообщило издание БелАт. По словам Лукашенко, его жизнь напоминает бег белки в колесе, впрочем как и у других лидеров стран.
    Лукашенко признал, что устал от работы президента

    Несмотря на постоянную занятость, ему иногда удается выбраться на отдых с семьей, например, на шашлыки.

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    «Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться», — сказал Лукашенко.

    Отдых у президента появляется, только когда нет более важных государственных дел, пишет «Газета.ru».

    «Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться», — рассказал глава Белоруссии.

    В отпуск он не уходит почти никогда, так как «по конституции — в стране нет вице-президента, которому можно передать полномочия», признался Лукашенко. Даже если он берет 3-4 дня, неделю, так называемый отпуск, «это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий».