Лукашенко привез Путину чемодан с документами о посадке самолета Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи чемодан с документами о принудительной посадке самолета Ryanair. Трансляцию открытой части переговоров вел «360».

Лукашенко заявил, что «захватил некоторые документы», воспользовавшись доверительным отношением главы РФ.

«Я вас проинформирую. <…> Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, раскачать ситуацию в стране на данный момент пытается оппозиция. Причем довести ее пытаются до уровня августа 2020 года: тогда в Белоруссии начались массовые протесты после оглашения официальных результатов президентских выборов.

На встрече в Сочи Путин и Лукашенко должны обсудить экономические вопросы и развитие двусторонних связей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание, что никаких заявлений по итогам переговоров не планируется.

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая после информации о минировании. После приземления борта сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали, а потом арестовали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В стране на него завели несколько уголовных дел. На два месяца арестована и россиянка София Сапега.