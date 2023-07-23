Мир 23 июля 2023, 13:00 Лукашенко привез на встречу с Путиным карту по переброске ВС Польши Лукашенко привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства РИА «Новости»

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с президентом России Владимиром Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, сообщил ТАСС. Встреча политиков проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

«Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы», — указал Лукашенко.

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Он предупредил, что такая бездумная политика — бросать неподготовленных людей и наемников «в пекло» — ни к чему не приведет.

«Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Мы видим, готовится почва», — добавил президент Белоруссии.

По его данным, одна из бригад находится в 40 километрах от Бреста. Вторая — на расстоянии чуть больше 100 километров от Гродно.

Путин на встрече также затронул тему иностранных наемников и их крупных потерь в рядах ВСУ.

«Значительные потери из-за своей глупости несут иностранные наемники», — указал он.

По мнению президента России, общественность стран, власти которых посылают наемников в зону боевых действий, должны знать об этом.