Лукашенко привел Додона в «свой любимый дворец»

Белорусский президент Александр Лукашенко устроил частную экскурсию для экс-главы Молдовы Игоря Додона: политику он показал «свой любимый дворец».

Кадры прогулки опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко в неформальной обстановке рассказал иностранному гостю о ферме, на которой разводят кроликов, лошадей, страусов и других животных.

«Это мой любимый дворец», — сказал президент Белоруссии, пригласив Додона зайти внутрь одноэтажного деревянного дома с зеленой крышей и каминной трубой.

Лукашенко рассказал, что на участке растут три старинных дуба. Один из них посажен в 1853 году.