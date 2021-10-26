Лукашенко пришлось уговаривать надеть маску в ковидном госпитале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался надевать защитную маску перед заходом в красную зону Лидской больницы. Однако министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич настоял на этом. Белорусский лидер разнервничался, но все-таки согласился надеть маску.

Лукашенко постоянно приговаривал «Господи» и воскликнул «что за Пиневич».

«Болезнь любая здесь, в голове. Если только ты начал переживать по поводу любой болезни, умножай [последствия] на десять», — прокомментировал призыв надеть маску Лукашенко. В красную зону он вошел без перчаток, а перед этим нехотя обработал руки антисептиком и на нервах опрыскал им себя как парфюмом.

На прошлой неделе Минздрав Белоруссии отменил обязательный масочный режим в стране. На последнем совещании по эпидемической ситуации Лукашенко выступил против обязательного ношения масок: он распорядился не вводить штрафы за несоблюдение санитарного режима и не принуждать людей к вакцинации от коронавируса.