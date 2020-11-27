Лукашенко пришел в красную зону в чепчике и без перчаток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил пациентов с COVID-19 в красной зоне. Несмотря на то, что все врачи были в защитных костюмах и перчатках, глава государства обошелся только маской и чепчиком.

На кадрах Лукашенко общается с врачом, который рассказывает ему о красной зоне. Президент спрашивает, нужно ли ему надеть маску, после чего поднимает повыше средство защиты. Главе республики передают перчатки, но он просто берет их в руки. Затем Лукашенко заходит в палату, где один из пациентов признается, что уже хотел бы выписаться и выйти на работу.

«Так забастовка, что вы, побудьте [тут]», — со смехом отмечает президент.

После этого Лукашенко добавляет, что люди, которые перенесли коронавирус, никогда не выйдут на забастовку.

За время пандемии в Белоруссии зафиксировали 130 012 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от ковида уже 108 769 тысяч пациентов. Скончались после инфицирования 1128 человек.

Протестные акции продолжаются в республике с начала августа. Тогда в Белоруссии прошли выборы нового президента, на которых победил Лукашенко. Несогласные с результатами голосования стали выходить на улицы и требовать его отставки.