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    29 июля 2020, 20:33

    Лукашенко пришел на совещание с катетером. Или с лентой?

    Арина Гудилова

    Белорусские СМИ заметили, что правая рука президента Белоруссии Александра Лукашенко на совещании была перебинтована. Они подозревают, что у главы республики был катетер для капельницы.

    Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило, на опубликованных фотографиях можно заметить под бинтом колпачок от катетера. В то же время близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что у белорусского лидера на руке была обыкновенная белая лента.

    Telegram-канал «Пул Первого»

    Ранее Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно. Он похвастался, что перенес болезнь на ногах.

    В Белоруссии зафиксировано 67 518 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов от болезни — 548, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

    Новости SMI.FM