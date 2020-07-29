Лукашенко пришел на совещание с катетером. Или с лентой?

Белорусские СМИ заметили, что правая рука президента Белоруссии Александра Лукашенко на совещании была перебинтована. Они подозревают, что у главы республики был катетер для капельницы.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило, на опубликованных фотографиях можно заметить под бинтом колпачок от катетера. В то же время близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что у белорусского лидера на руке была обыкновенная белая лента.

Telegram-канал «Пул Первого»

Ранее Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно. Он похвастался, что перенес болезнь на ногах.

В Белоруссии зафиксировано 67 518 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов от болезни — 548, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.