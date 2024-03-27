27 марта 2024, 01:58
Лукашенко принес свою собаку Умку на военное совещание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военнослужащими, которые зачитали ему доклад. На встречу он взял с собой своего питомца. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Плановое совещание состоялось в рамках рабочей поездки белорусского лидера в Ошмянский район Гродненской области. На нем военные доложили Лукашенко, какая обстановка наблюдается на северо-западном направлении границы.
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Также он поднял тему Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью. В ходе беседы с военными Александр Лукашенко держал в руках своего белого шпица Умку. Питомец лежал перед ним на столе.
Ранее президент республики заявил, что белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, вплоть до уничтожения нарушителей. С августа 2023 года военные предотвратили шесть попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.
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